Después de unos primeros encontronazos, acerté a establecer una buena relación con Barcia. Me sigue teniendo bloqueado en sus redes sociales, lo que en el fondo me agrada. Conmigo siempre ha sido amable y generoso, he de ser sincero. No sé si porque quería llevarse bien o porque le resulté simpático, si eso es posible.Yo le puse Rasputín, porque me pareció que se dedicaba a conspirar en los alrededores del poder como el famoso monje ruso en la corte de los zares. Me lo sigue pareciendo: se va y en la entrevista que le hace Melchor Mateo en este periódico deja unas cuantas bombas de relojería. Busca echar a pelear a David de la Cruz con Lola Cazalilla para forzar a que Kichi se vuelva a presentar y él volver en loor de multitud.