Rafael. Por Fernando Santiago

Cuenta Andrés Trapiello en “Las armas y las letras” que María Teresa León calificaba el tiempo de la guerra como “los mejores años de nuestras vidas”. Relata un suceso: llegó Miguel Hernández del frente donde se pasaba, como es normal, muchas penurias. Alberti y María Teresa estaban alojados en un palacio madrileño donde no faltaba de nada, gritó el poeta de Orihuela “aquí lo que hay es mucho hijo de puta y mucha puta”, momento en que la escritora esposa de Alberti le propinó un puñetazo en la cara. Tiempo después María Teresa León se negó en redondo a que Miguel Hernández subiera al avión en el que ella y Alberti huían de España tras haber perdido la guerra civil, lo que terminó con la muerte del escritor en una cárcel franquista. Esto no quita la vida de compromiso político de Rafael Alberti en el Partido Comunista ni, por supuesto, su extraordinaria obra como poeta y como pintor. Rafael forma parte del grupo de los más grandes escritores españoles del siglo XX, tiempo fructífero para las letras hispanas. “La arboleda perdida”, “Marinero en Tierra”, “Retornos de la vivo lejano”, “Baladas y canciones del Paraná”, “Roma peligro para caminantes”, “Sobre los ángeles”, “A la pintura” son obras cumbres de la literatura española. Llegó a España tras décadas de exilio “ me fui con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta” , la foto en la que baja las escaleras del Congreso de los Diputados con la Pasionaria, el retrato de Alberti con Pemán en la plaza de San Antonio, resumen los años finales de su vida. Ahora un doble cepo se cierra sobre su legado. Por una parte los herederos legales actuales que tienen bloqueado el acceso a su obra, hasta que las nietas del escritor portuense concluyan el pleito testamentario. Por otro, el Ayuntamiento de El Puerto, del PP, que deja morir la Fundación que recibió el legado del poeta que estaba en su casa de la Vía Garibaldi de Roma, donado a la Diputación hace cerca de 40 años y ahora en la Casa Museo de Alberti bajo responsabilidad municipal. O se actúa con inteligencia o la vida y la obra del poeta portuense será sepultada por la desidia , el sectarismo, la codicia y la ineptitud. No creo que la ingente obra de Rafael se merezca un trato así, deberíamos poder disfrutar de sus poemas, de sus recuerdos, incluyendo el libro inédito “Amor en vilo”, escondido por quien lo recibió en su día. Como un camino de mil kilómetros empieza por el primer paso, habría que empezar por lo más fácil, rescatar la Fundación Alberti de quienes la tienen al borde de la muerte, el Ayuntamiento portuense, como bien han señalado un grupo de escritores y amigos de Rafael. El Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación deben ponerse a ello .