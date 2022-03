REDES CLIENTELARES. Por Fernando Santiago

Al iniciar mi vida profesional tuve ocasión de conoce como alcalde a Emilio Beltrami la época de Vicente Verbena. En abril del 79 llegó la izquierda y se afianzó el PSOE con tres mayorías absolutas, siguió el PP con cinco mayorías absolutas, luego Podemos-Adelante sin mayoría absoluta pero como si la tuviera. He visto tres redes clientelares montadas desde el poder. Primero lo hizo el PSOE, llegaba desde las peñas a las asociaciones de vecinos, se extendía al carnaval y a todo el que recibía aunque fuera un pequeño óbolo desde el poder. El palco del Falla siempre estaba ocupado por amigos del poder, desde la peluquera, el peñista de La Viña hasta el hostelero al que le buscaron cuelo como empleado del Ayuntamiento , todos militantes del Partido Verdadero. En el palco del Carranza ocurría lo mismo. Si alguien quería hacer algo en Cádiz tenía que pasar por las Horcas Caudinas de la afiliación o la complacencia con el poder l socialista. Eso sí, Carlos Díaz solo tenía un asesor , ahora hay 20. Llegó contra pronóstico Teófila Martínez y al final se montó otra red clientelar basada en quienes le reían las gracias al poder. Teófila , al menos, no era tan sectaria y si ayudaba a los propios y dejaba hacer a sus íntimos, también apoyaba causas ajenas. Así se montó un aparato de propaganda brutal con mucho dinero , se montó una tele municipal donde alguno pudo colocar a su amante, dejó hacer al del Campari, supo retribuir a los conmilitones del Casino con una importante inyección de dinero público que si bien evitó su clausura en ese momento no lo ha impedido años después, es lo que tiene la cruel biología. Eso sí, consiguió sacar adelante importantes proyectos para la ciudad. Luego llegaron los anticapis , los andalucistas de la tercera ola, los de IU, los de Ganar no sé qué, con su pelotón de pelotas que servían lo mismo para presidir un jurado de carnaval que para cantarle a Albita mientras esta hundía Eléctrica de Cádiz, amigos del poder todos ellos. ¿Qué diferencia hay entre los que formaban parte de la primera, la segunda y la tercera red clientelar? Ninguna, aunque cada uno piense que tiene la verdad absoluta y que los favores que recibe del poder son gracias a sus méritos y a su gracia. Hubo carnavaleros en la primera ola, la segunda ola y la tercera ola, el poder siempre ha tenido sus bufones y sus trovadores, siempre ha sabido compensar con todo tipo de dádivas y enchufes en instituciones públicas a aquellos que son “de los nuestros”. Hay hasta anarquistas y arquitectos amigos cobrando contratos de la administración, . Apesebrados de cada partido, locos por un cargo, un puesto de trabajo, una subvención o una entrada de gañote. Así es la vida.