Puerto América

Me parece fatal que se tire el edificio de la denominada Ciudad del Mar. Costó 500 millones de pesetas hace 30 años de aquello que se llamó el Plan Andalucía 92, las migajas que soltó Rodríguez de la Borbolla para que en el resto de la comunidad no nos quejásemos de la lluvia de millones en Sevilla. El edificio, obra de Rafa Otero, me parece notable. Ahí aguanta a pesar de su abandono. ¿Tanto costaba mantenerlo? ¿va a quedar en pie el mamarracho de la Aduana por culpa de Esteban el Breve , y van a tirar este edificio? No entiendo nada. Me parece muy bien que se ponga en la Punta un hotel de cinco estrellas. Un despilfarro que se tire el edificio actual. Encima no está el gran Julio Malo para defenderlo.