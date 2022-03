Próxima publicación de un libro de artículos de Julio Malo

Cuando pienso en Cádiz, siempre tengo presentes los largos paseos con Julio Malo de Molina que tenían, bien sea como origen o como destino, el Colegio de Arquitectos en la Plaza de Mina, al que consideraba como su casa y al que sirvió lealmente tanto cuando era un colegiado de a pie como cuando mereció la confianza de sus colegas al hacerlo Decano.Así es que me veo caminando por la Calle Ancha, disfrutando de su blancura y limpieza, de su tenso y terso trazado ‒se entiende bien lo que Alberti quería decir al hablar de “lineamenti”‒ y de sus casas ‒todas buenas‒ sin hacer ostentación de riqueza, sin tratar de prevalecer, disputándose en todo caso el cielo con las altanas para poder ver más y mejor el mar; Hospital de Mujeres; Mercado… sin darnos cuenta ante la Catedral. Un recuerdo a Don Vicente Acero y a Don Torcuato Cayón. Atormentada y compleja, la Catedral que en la maqueta que documenta lo que era la ciudad en 1777 aparece como si fuese todavía el auténtico faro de Cádiz, a pesar de ser tiempos en que su luz comenzaba a declinar. Una escapada a La Viña. Otra al Castillo de San Sebastián.Después de pasear por este Cádiz con Julio no podía por menos que coincidir con él cuando me decía que en Cádiz veía materializada la idea de lo que para él eran la arquitectura y la ciudad, conceptos que, si bien diversos, son difícilmente separables. Pocas ciudades podrán dar razón de tal principio con mayor convicción y elocuencia que Cádiz. Julio Malo de Molina, arquitecto, vivía en la ciudad que mejor había hecho realidad todo el modo en que él veía la arquitectura. Una ciudad, por otra parte, a la que no se puede desligar del mar, que dibuja su horizonte por los cuatro costados y que nos lleva también a pensar que otros mundos que debiéramos conocer nos esperan, mandato este al que siempre Julio fue fiel dado su afán por viajar a tierras.Gaditano por decisión propia, Julio Malo de Molina era consciente, en cuanto que arquitecto, de que vivir en Cádiz era tanto como disfrutar en la tierra del Paraíso. Y le gustaba hacérnoslo saber a sus colegas cuando viajábamos a su ciudad invitados por el Colegio para participar en sus iniciativas: de su generosa actitud al descubrirnos lo que para él era Cádiz quisiera dar testimonio en estos momentos