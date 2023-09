Procesiones piratas

Me encanta el concepto. ¿Cuándo una procesión es pirata y cuándo no? Supongo que pirata quiere decir que está al margen de las estructuras administrativas de la Iglesia Católica. Una especie de procesión ilegal a ojos de los creyentes. Un punto de vista burocrático de la fe. Para mí todas son piratas porque ocupan el espacio público que es de todos para jugar unos cuantos. Y no lo hacen pidiendo disculpas o conscientes de que ocupan un espacio público, sino con el desparpajo de quien se cree dueño de las calles.