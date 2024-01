En el periodismo dar primicias es una de las cosas que más excitan al personal. Le pasa a cualquiera, desde el más humilde reportero al redactor más reputado del medio más poderoso. Modestamente conté aquí lo que publicó Islapasión sobre Diufaín. Este hombre es tremendo, una campaña contra el Papa. A mí, como comprenderán, me da completamente igual, no formo parte de la peña así que los problemas que tengan me son ajenos. Digo yo que alguien le abrirá algún tipo de expediente para llamarle la atención. Por cierto, lo de la Oración en el Huerto es también cosa suya, y los problemas que creó en la diócesis cuando era vicario. Lo siento por los que vayan a misa en San Severiano.