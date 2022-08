Sobre el Premio Jesús Gargallo

No sé qué se piensan en el Ayuntamiento y en Ganar Cádiz en Común que fue Jesús Gargallo para que dé nombre a una glorieta y a un premio. Fue presidente del Comité de Empresa del astillero durante años y defendió la continuidad de la factoría. Ese es su único mérito. De su vida privada mejor no hablar. De su comproiso social, tampoco. Fue un mediocre concejal que pasó sin pena ni gloria y fue un militante de IU bastante perezoso. Esa es la realidad dicha con suavidad teniendo en cuenta que el hombre se murió y no puede rebatir nada de lo que se diga sobre él. Me parece desmedido el premio, un ejercicio de sectarismo propio de IU, la mayoría de cuyos militantes ni le conocieron.