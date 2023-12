Políticos apolíticos

Me tiro al suelo con las tonterías que son capaces de decir los políticos. Andrés Díaz, exalcalde de Paterna, presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, elegido mediante un acuerdo entre el PP y Andalucía por Sí, dice que ese puesto es de gestión, no político. Como si él fuera un ingeniero de caminos con una larga trayectoria de gestión en empresas del sector. Un tipo que llega al cargo por la política y reclama gestión es para ponerle un marco. Valiente descaro. Por si fuera poco, tiene su sueldo, no es un cargo altruista, una manera por la que el PP compensa a Andalucía por Sí los acuerdos que han llegado en varios ayuntamientos de la provincia.