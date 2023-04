Podemos, un partido antipático

El partido Podemos es , a semejanza de su líder, un partido malaje. Pablo Iglesias le ha dado su impronta, siempre enfadados, siempre riñendo a todo el mundo, siempre con esa cara de que les duele el estómago o llevan unos zapatos muy pequeños. Todos los partidos de la izquierda en Cádiz han llegado a un acuerdo y ellos se han descolgado. Ni que decir tiene que no sacarán ni mil votos, harán el ridículo espantoso que se merecen, pero igual esos mil votos puede ser la diferencia para Adelante Izquierda Gaditana entre gobernar o no. Para qué hablar de la persona que encabeza la lista, Marina Liberato, que no tiene el menor vínculo con la ciudad de Cádiz. No sé el motivo por el cual no se presenta por El Puerto.