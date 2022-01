Yo si veo a Eva Tubío en algo me apunto a lo contrario. Si Eva Tubío representa en la Plataforma por la Sanidad Pública al Ayuntamiento de Cádiz me entran ganas de censarme en Andorra. La indigencia intelectual llevada hasta sus últimas consecuencias. Ve uno a Eva Tubío y le entran ganas de darle un abrazo al consejero Aguirre. Menos mal que sale Antonio Vergara y me reconcilia con las ideas que allí se defienden.