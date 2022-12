Picardo contra Rosety . En El Confidencial

Precisaron que "se trata de un caso civil, que actualmente no implica ningún aspecto penal" y declinaron ofrecer más detalles sobre cómo se van a reclamar los 20.000 euros de multa que se impusieron al diputado gaditano. Rosety, general de brigada del Cuerpo de Infantería de Marina retirado, manifestó como respuesta al fallo que "no reconocemos la jurisdicción y soberanía de Gibraltar" y añadió que "no tiene ninguna competencia sobre mí".