Perder población

El problema de Cádiz no es que pierda habitantes sino el envejecimiento de la población. Si nadie se hubiera ido en los últimos 25 años ahora seríamos 200 mil habitantes, con lo que tocaríamos a menos, proporcionalmente, en los equipamientos públicos: zonas verdes, instalaciones deportivas, colegios, centros de salud. Esos 85 mil habitantes están en su mayoría en Puerto Real, San Fernando y Chiclana, tampoco pasa nada siempre y cuando se mejore el transporte interurbano. Lo dramático es que se vayan los jóvenes, aquello que cantó el alcalde en su comparsa , sangría que no ha podido evitar en sus ocho años, la verdad sea dicha. Los jóvenes o se van a estudiar fuera y no vuelven o tras sacar sus estudios saben que se tienen que ir. Sobre todo los jóvenes más formados y capaces, los más inquietos, los que impulsan la actividad económica y forjan el futuro. Ese es el drama.