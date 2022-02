Pemán y Alberti

Fui a ver al director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, sin recordar que iba a intervenir también el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La puerta y el Oratorio llenos de cámaras de televisión nacionales a la espera de reacciones al ayusazo, que trató de manera indirecta Moreno en su intervención en esa vaga apelación al diálogo. Yo, modestamente, quería saber si se hablaba de la candidatura de Cádiz al Congreso Internaiconal de la Lengua Española, lo citó el presidente de la Junta al final de su intervención mirando al director de la Academia, que en la parte de su charla que pude ver, no hizo ninguna referencia al asunto. Lleno de militantes y cargos públicos del PP a los que no les importa nada ni Pemán ni Alberti sino que asisten porque es parte de su trabajo y para asegurarse su futuro. Por supuesto, también algunos escritores , la mayoría pemanianos. Por lo que vi en el programa, era todo mucho más de Pemán que de Alberti. Hubiera sido un buen momento para que Trapiello explicase esa relación ya que es el que más sabe del asunto y algunos admiradores de Pemán debatieran con admiradores de Alberti, pero se ve que la Junta no estaba por la labor, una lástima. La nieta de Alberti se ha quejado, creo que no le falta razón.