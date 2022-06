Pelotazo del PP

Juan Espadas es un pésimo candidato, unido a la ola de votos a la derecha por el rechazo que en algunos sectores provoca Pedro Sánchez ha llevado al Partido Socialista a un mínimo histórico, y puede seguir cayendo. Ahora dirán que si no se puede extraporlar, que en política un año o año y medio es mucho tiempo. Pues que se amarren los machos los alcaldes socialistas y los dirigentes del Gobierno de España. El PSOE solo ha ganado en Algodonales y en Alcalá del Valle. Ni en Alcalá de los Gazules. No puede ser casual, no basta con decir que todo puede cambiar. En Puerto Real, donde siempre ganaba la izquierda, ha ganado el PP. Es la triste realidad de la izquierda.

Los políticos tienen la mala costumbre de rodearse de pelotas que les masajean constantemente a base de palmaditas en la espalda, motivo por el cual viven ajenos a la realidad. Inmaculada Nieto le echó la culpa a Teresa Rordíguez, cuando ha puesto a su organización en el peor resultado de la historia. ¿Cómo va a tener ella responsabilidades? Por favor. Ella, que echó a Teresa Rodríguez del grupo parlamentario, que se negó a restituir a los 11 diputados de Adelante para iniciar la conversaciones de cara a una confluencia, va y dice que Teresa Rodríguez tiene la culpa. Tendría que haber dimitido ayer por la noche, hoy es tarde. Pero el problema es que no tiene a dónde ir, no tiene trabajo al que volver.

Teresa Rodríguez parecía contenta con 2 diputados. El que no se consuela es porque no quiere. No tendrá grupo parlamentario, el PP tendrá mayoría absoluta, en la ciudad de Cádiz, su feudo, han perdido la mitad de los votos que tuvieron, pero "satisfacción y humildad". No entiendo nada. Un dato: si Adelante Andalucía y Por Andalucía hubieran ido juntos habría sacado 7 escaños más de los que han sacado sumados por separados y le habrían quitado la mayoría absoluta al PP, los efectos de la Ley D´Hont. Así que menos sonrisas. Más datos: en la ciudad de Cádiz la suma de las derechas da el 50´45% de los votos y la suma de las izquierdas el 43´9%. Adelante ha pasado del 30% de los votos hace cuatro añosal 16% actual, que ni sumados con los de Por Andalucía llegan al nivel anterior. Que tomen nota para el año que viene.