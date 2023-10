Patrimonio. Por Fernando Santiago

Gregorio Marañón Beltrán de Lis creó hace años la Real Fundación de Toledo, una entidad donde participaban administraciones , empresas y particulares con objeto de conservar el patrimonio de la maravillosa ciudad de que ya en tiempos de Gómez Manrique dejó escrito una recomendación a inscrita en el acceso al Ayuntamiento: «Nobles discretos varones, / que gobernáis a Toledo, / en aquestos escalones / desechad las aficiones, / codicias, amor y miedo. / Por los comunes provechos / dejad los particulares, / pues vos fizo Dios pilares / de tan riquísimos techos, / estad firmes, y derechos" Algo sí habría que hacer en Cádiz y poner en San Juan de Dios, a ver si la ciudad toma conciencia de la importancia de su patrimonio. Sería menester crear una fundación privada que se dedicase a promover la defensa del patrimonio de la ciudad. Hubo un intento cuando el añorado José Pedro Pérez Llorca estaba entre nosotros, incluso una reunión en su casa para promover la Real Fundación de Cádiz, que al final no salió. En segundo lugar sería menester rescatar la propuesta para declarar a la ciudad de Cádiz patrimonio de la humanidad, su Casco Histórico y sus murallas. Hubo un tiempo en el que existía la Junta de Murallas, como bien explica Rafael Garófano en su libro "Cádiz amurallada".En todo caso sería menester un presupuesto anual porque las murallas necesitan constante mantenimiento. De hecho es la Demarcación de Costas la única que invierte. El Ayuntamiento tiene baluartes y lienzos a los que no dedica ni un euro, como San Carlos, Puertas de Tierra, Santiago, San Felipe y Santa Catalina. Mucho chau chau pero de dinero nada, ya le pasó al infame concejal Paco Cano,a quien dios confunda, que no invirtió absolutamente nada en patrimonio pero hablaba por los codos como si estuviese dedicado. San Sebastián es el ejemplo de que como no se le busque una solución se convertirá en una ruina, si no lo es ya. Se presentaron varios proyectos en los años previos al Bicentenario que no quedaron en nada, actos en Madrid, en el propio castillo, el consejero de Presidencia, la vicepresidenta del Gobierno y muchos que se pusieron medallas pero no resolvieron nada, que si Faro de la Libertad, que si Memorial de las Libertades. Se hizo alguna exposición de fotos de Vera Borja, el CEI Mar puso allí su sede hasta que el Ayuntamiento se negó a pagar la vigilancia y devolvió las llaves a Costas. Ahora se van a hacer obras de emergencia, faltaría más, no vaya a caerse todo y en lugar de tener un fastuoso Muelle del Socorro y un impresionante Paseo Quiñones como quería Malu, vayamos a tener nada más que ruinas. Alberto Campo Baeza hizo un proyecto que debe estar en algún cajón perdido.