Que el PP use a la Junta en su campaña electoral es reprobable. Lo hacen todos los partidos, no por ello hay que dejar de criticarlo. Lo hace Adelante con el Ayuntamiento y el PSOE con el Gobierno de España. Dicho lo cual: Teófila estuvo 20 años en el poder municipal y el Molino de Mareas de Río Arillo no recibió ni un euro, ya se puede decir que no existe, solo unas piedars sostenidas por un armazón. Lo digo porque Bruno García ha ido a hacer campaña al Parque Natural acompañado del delegado de Medio Ambiente de la Junta. Ni La Dolores ni ninguna de las salinas recibieron entonces ni han recibido de la Junta ni un solo euro. Por decir algo.