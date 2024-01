Todavía no sé en qué consiste eso de la Ciudad de los Libros. Igual algún día me entero. Jamás he visto a los concejales en ninguna librería, ni a los de antes ni a los de ahora. Igual es que yo voy a horas muy raras. Digo más: el concejal de Educación escribe con faltas de ortografía, quizás sería mejor empezar por ahí.