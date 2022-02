A Paco Cano se le está poniendo cara de David Navarro

Leo las supuestas andanzas del perito de Arte y Naturaleza por Madrid y son palabras literales a las que decía David Navarro cada vez que se iba a cerrar el proceso de licitación de la superficie dedicada a hotel en el Estadio. Esos magníficos inversores que siempre están viniendo y no vienen, en plan Godot. Como no se sabe quiénes son ni hay pruebas de los encuentros, nos cabe pensar que Paco Cano se pegó unos días de farra en Madrid a costa del erario. Pagamos los gaditanos. Lleva camino de tres años de concejal y cuantro de asesore y aparte de fotos en todos lados y cuchipandas que no se pierde, no se sabe qué ha hecho para la ciudad de Cádiz. Es el nuevo Don Croqueta, digno sucesor de otros que hubo en el PP y en el PSOE.