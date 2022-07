Paco Cano es el nuevo Don Croqueta

Este hombre es concejal de Patrimonio, por si ustedes se creen otra cosa dada su constante asistencia a todo tipo de actos y viajes. Si ustedes han notado en estos tres años alguna mejora en el patrimonio, háganlo saber. Yo no veo nada. Ni un solo euro, mucho bla bla bla pero ninguna acción. Eso sí, no hay sarao donde no esté. No hay viaje municipal que se pierda. No tiene competencias pero lo llevan a todos sitios. Ciuando deje el Ayuntamiento el hombre habrá viajado por el mundo, sin utilidad alguna para la ciudad, pero se habrá convertido en un cosmopolita a cuenta del dinero público. Como antes fueron otros concejales del PSOE y del PP durantes sus respectivos gobiernos de la ciudad, Paco Cano es el nuevo Croqueta, Don Croqueta para los amigos y admiradores. Pista, que va el artista.