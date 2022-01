Desconozco el motivo por el cual Radio Cádiz saca al concejal Paco Cano para que no cuente nada en su informativo. Dice que se ha reunido en Madrid con tres grupos empresariales interesados en el local del Estadio destinado a hotel, pero no puede decir los nombres. Es decir, una no noticia: un tipo dice que se reúne no se sabe con quién para un ya veremos. Fake news a mayor gloria del perito de Arte y Naturaleza