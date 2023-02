Olonanismo

MACARENA OLONA OUT OF CONTEXT. POR MANUEL LÓPEZ SAMPALO

Pensaba que este año no vería nada más surrealista, en lo que a política nacional se refiere, que Vox presentando a Ramón Tamames como candidato a una moción de censura. Y así era hasta que Macarena Olona se puso a tuitear sobre el Carnaval de Cádiz como una entendida en la materia.

En su camino frustrado a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona no se cayó del caballo (cabalgando junto a Morante y Abascal), sino que la descabalgaron del mismo. No fue ella, la más cafetera dentro del partido integrista, la que renunció a Vox y a sus principios tras vivir una epifanía; sino que le dieron una patada desde Madrid y aterrizó como pudo en Granada: donde, pese al paracaídas, no cayó precisamente de pie.