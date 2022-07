Ofendiditos. Por Fernando Santiago

Como el Selu, después de 45 años de periodismo y 25 años como columnista de este periódico puedo asegurar que hay , al menos, tres graves problemas en Cádiz: 1.Déficit alarmante de comprensión lectora, como concluye el Informe PISA. La gente no entiende o no quiere entender . 2 Una falta alarmante de sentido del humor, lo que es llamativo en una ciudad que presume de lo contrario. Vivimos enfadados con el mundo. Mucho carnaval y mucho dibujito para al final estar en permanente ofuscación. 3 Cada vez hay más fanáticos, vivimos en una sociedad “hooliganizada” donde grupos de todo tipo estigmatizan a cualquiera. En este ámbito de falta de inteligencia los grupos de afinidad en guasap o en las redes sociales se dedican a la caza y captura del disidente. Mucha gente tiene miedo de expresar sus puntos de vista no salte la jauría . Salvo los que tengan la piel dura, la mayoría prefieren no opinar , la libertad de expresión estrecha su campo por la acción de los inquisidores de turno, los que reparten lecciones de moral a diestro y siniestro. En su día alguien pensó que las redes sociales eran un espacio democrático donde cualquiera podía expresar sus puntos de vista, nadie reparó en que era un negocio de Elon Musk, de Marc Zuckerberg o de tantos otros. Las redes sociales se han convertido en un estercolero donde algún indocumentado que otro hace sus deposiciones para que los colegas le den a un “me gusta” o confirmen lo expresado.