Ocurrencias

Como vivimos en la sociedad del bienquedismo, a Cádiz le faltarán huecos para poner estaturas, fachadas donde colocar placas y lugares que rotular como calles. Todo el mundo tendrá su homenaje. No habrá ningún momento donde un Ayuntamiento diga basta y establezca un criterio restrictivo. Me parecen muy justos los homenajes a Juan Villar y al Beni de Cádiz, sobre todo al primero, porque estos homenajes hay que hacerlos en vida. Pero se podría retroceder en el tiempo y poner muchos otros bustos de una larga lista de cantaores nacidos en Cádiz que fueron importantes en la historia.

Una vez le LLORECA decidió darle un reconocimiento a la APC siendo yo presidente. En contra de mi voluntad fui arrastrado al evento que celebraba la patronal de hostelería en un recinto, creo que era de Jerez. Allí le dieron reconocimientos a lo menos 50 personas y entidades. Si eso se hace cada año habrá un momento en el que no quedará nadie en Cádiz sin reconocer, pensé. Subí, cogí la placa o lo que fuera, y me fui en silencio. Las recompensas por una labor tienen que estar medidas, no pegar un manguerazo cada vez que alguien tenga una ocurrencia.