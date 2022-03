EL OTOÑO DE LA MATRIARCA. Por Fernando Santiago

Años después, alejada de la vida política, Erendira recordaría aquel lejano día en que no quiso ser alcaldesa de Macondo, luego estuvo 20 años y no se quería ir. Fue llegar y montarse una guardia pretoriana de concejales que alguno con el tiempo daría tardes de gloria a base de Campari y doctorados, que a la gente de Macondo siempre le dio un poco igual en qué se gastaba su dinero, ya saben “la vieja ciudad dormía la siesta”. Erendira fue una gran alcaldesa que llevó a cabo importantes proyectos para la ciudad mientras muchos de sus concejales vivían como reyes sin doblarla. Se montó un aparato de propaganda dedicado a intimidar periodistas, excluir medios de comunicación críticos, mandar requerimientos notariales a todo el que osase criticar a la Gran Jefa y maltratar a todo aquel que no le riera las gracias, les llamaban Los Ángeles de Chano. Gastaban importantes sumas en publicidad con el único fin de que se hablase bien de Erendira, aunque no le hacía falta eso, justificaba una plantilla numerosa. Montó Onda Macondo donde algún concejal colocó a amantes para hacer programas sobre jacarés, caimanes, capibaras y otros animalitos. El mundo era tan joven que las cosas no tenían nombre, había que señalarlas con el dedo, así que los mamotretos eran armatostes y los artefactos eran despilfarro, pero si alguien osaba a decirlo caía el aparato de propaganda sobre él. Los vecinos aceptaban lo que les echasen, que los macondeses se adaptaban a lo que fuera y nadie quería que le pasase como a José Aureliano o a Santiago Nassar. El olor a la ensaladilla rusa le recordaría siempre el triste destino de los amores contrariados. Llegó un día en que los vecinos, sin que nadie lo hubiera previsto, se cansaron de Erendira y eligieron a uno de los suyos, uno que cantaba vallenatos por Valledupa,r así que a Erendira no le quedó más remedio que ponerse a buscar trabajo a cada uno de los que habían trabajado con ella. Algunos acabaron en la capital de la República con puestos de helaos, otros con carguetes de tercer nivel para poder vivir. Erendira le buscó a su comando de propaganda medios donde poder castigar a los nuevos gobernantes por lo que recibían su paguita : La Voz de Macondo, Viva Macondo, El Macondés, El Eco de Macondo , alguna universidad de chichinabo y otros desde donde lanzar insidias contra los que osaron quitarles el poder, a ver si vuelven los propios . Es lo que tiene la alternancia en el poder, que se llena de cesantes locos porque vuelvan los suyos para vivir del poder. El primero murió debajo de un almendro y al último se lo llevan las hormigas.