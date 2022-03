OTAN no , bases fuera

Contra la OTAN era todo más claro. Nos pasó en los 80. Contra las bases era claro: qué malo es el yanki, americanos fuera, no a los gastos militares y toda aquella vieja monserga. Ahora los pacifistas de entonces no saben dónde meterse. Algunos a favor de Putin porque ataca a Occidente. Otros contra la guerra y contra la OTAN aunque no venga a cuento. Dijo Keynes: si el mundo cambia, yo también cambio ¿usted no? Ese el el dilema, que lo de los 80 no vale 40 años después porque todo es diferente, hay que analizar las cosas en función de la realidad, no de la ficción que se montan algunos en sus cabezas. Esas pajas mentales no sirven para nada útil. La población volcada en ayudar a los ucranianos y unos cuantos locos preocupados por la OTAN.