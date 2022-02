Noches sin carnaval

Con la pandemia, estos últimos años no hemos tenido estas noches de radio y Carnaval. Pero en el presente, tampoco, a pesar de la atenuación de las restricciones. El Ayuntamiento ha trasladado el Carnaval oficial a junio. Curiosamente a las fechas de primavera de las antiguas Fiestas Típicas de la dictadura, y entonces será el concurso de agrupaciones en el teatro por antonomasia, que en Cádiz dices "el teatro" en el mundo del Carnaval y saben todos que te estás refiriendo al Falla y a su ambiente único de preselección, cuartos de final, semifinales o la gran final que dura hasta el amanecer, y al que no diga óle que se le seque la yerbabuena. Este año, por estas fechas, hay en Cádiz un Carnaval oficioso, popularísimo, en el que la calle estará tomada y animada en sus propias fechas por las agrupaciones llamadas "ilegales", esto es, las que no van al concurso, y donde no faltará, ni mucho menos, la animación de las coplas en las esquinas.