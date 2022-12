Nieva en Cádiz. Por Fernando Santiago

“Así, en esta gris y cosmopolita mañana de febrero, ha surgido, de pronto, la nieve sobre las palmeras de Cádiz”. En 1935 le dieron a José María Pemán el Mariano de Cavia por un artículo titulado “Nieva en Cádiz”, fenómeno que no había ocurrido nunca y que no ha vuelto a ocurrir desde entonces, salvo disposición municipal en sentido contrario. Días pasados el alcalde presentaba el Plan Municipal contra el Cambio Climático, una muy elogiable iniciativa para la descarbonización y así contribuir al esfuerzo mundial contra la acumulación de CO2 en la atmósfera. Según el alcalde supondrá además el ahorro de 534 millones de euros en 10 años. Espero que se cumpla y , de paso, que se jubilen ya los autobuses urbanos, la flota de camiones de la limpieza y recogida de residuos, los vehículos municipales que todos, sin excepción, usan gasolina, las motos de la policía local. La paradoja a este plan buenista es que ese mismo día el Ayuntamiento provocaba una nevada artificial en la plaza de San Antonio a bombo y platillo, con Montemenor al mando de operaciones. Por la mañana nos anunciaban la lucha contra el cambio climático y por la tarde hacían el absurdo de que Cádiz pareciese Estocolomo. Un ridículo espantoso. Quizás el alcalde aplicó el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 versículo 3 “que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha”, dado su pasado catequista con el Padre Araújo en la Pastora, del que dejó buena cuenta Teresa Rodríguez en al Parlamento de Andalucía cuando citó la Biblia a los diputados de Vox. El alcalde nos anuncia una cosa, su concejala de no sé qué hace la contraria. Igual Montemenor no sepa que en Cádiz no nieva, como sí lo sabía hace 87 años el denostado Pemán, y nos empuja al espectáculo cateto de la Blanca Navidad, y las escenas de Papá Noel con el trineo y los renos por la Cuesta de las Calesas en lugar de los Reyes por La Mirandilla. Ese anticosmopolitismo casposo, el palurdismo televisivo que hubiera horrorizado al propio Geregorio Marañón, el populismo de echarle a la masa aquello que ve en la tele sin importar la paradoja, la deslocalización o la contaminación de la atmósfera. Alcalde, Montemenor: en Cádiz no nieva, por si ustedes no se han dado cuenta. Poner unas máquinas para lanzar nieve es de inconscientes. El Plan contra el Cambio Climático es maravilloso, si se cumple, pero duró apenas unos minutos, los que van del bla bla bla a la inconsciencia de quien no sabe dónde tiene la mano derecha. Debe ser , como escribió el ilustre vate, una tarde inolvidable e ingenua con la nieve sobre las palmeras , o bien “Tomar Europa en dosis pausadas, leves y discretas, como los copos de nieve de esta mañana de Cádiz”. Así nos va.