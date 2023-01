Me uno, por supuesto, a los elogios por la coherencia y la lucha de Nicolás Redondo a favor de los trabajadores españoles. Votó contra la reforma de las pensiones de Felipe González y dimitió de su escaño en el Congreso en desacuerdo con la política del PSOE. Le echó en cara a Solchaga, en TVE, cómo había cambiado de bando. Eso sí, no fue el que lideró la huelga general de diciembre del 88, ese fue Antonio Gutiérrez. Quien diga otra cosa no estaba allí o no siguió esa huelga. Es la pura verdad. Por cierto, Gutiérrez también votó contra la reforma propuesta por Zapatero y fue convenientemente purgado en las siguientes listas electorales socialistas.