En contra de lo que opina Oscar Torres y el PSOE, a mí me parece que lo importante es darle un uso a la antigua Escuela de Náutica. Si nos empeñamos en que lo haga la Junta de Andalucía , no se hará nada, a las pruebas me remito. Lo que sea antes que tener ese edificio en ruinas. Si la solución es que se haga una subasta y de ahí salga cualquier operación, sea bienvenida. Lo de Tiempo Libre ha salido bien. Otra cosa es que desde mi punto de vista, el dinero que se obtenga de esa venta como el obtenido por Tiempo Libre y por la parcela de Puntales, debería reinvertirse en la ciudad.