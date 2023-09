He de reconocer que María Jiménez nunca me llamó la atención. Jamás la vi como todos dicen que era, ni lo que cantaba ni su vida me parecieron dignas de mención para todos los elogios que ahora recibe. Solo la recuerdo con cariño por la campaña del 28F y, si acaso, las versiones que hizo de Sabina. Me llama la atención que tuviera tantísimos seguidores. Ha debido morirse millonaria si todos los que dicen ahora que la admiraban hubieran ido a sus conciertos o hubieran comprado sus discos. Como dijo Rubalcaba: en España enterramos muy bien.

Me parece fuera de lugar que la Universidad haga a Alejandro Sanz doctor honoris causa. Me cae bien el músico aunque no soy seguidor suyo. Me hacen gracia sus elogios a la provincia que hasta parece como si hubiera nacido aquí. Y me encanta "Cai". Eso sí, veo improcedente que la Universidad le conceda ese título.¿No hay juristas, escritores, pintores, científicos a quienes darle tamaño homenaje?