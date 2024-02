Al pareceer hubo 17 mil visitantes menos en el Museo de Cádiz el año pasado. No me extraña, llevan cerradas las salas de pintura no se sabe el tiempo. Ni el anterior Ayuntamiento ni el actual se han quejado a la Junta de Andalucía de semejante dejadez. Si es falta de personal, lleva ya meses la Junta para solucionarlo. Me parece escandaloso. Las pinturas de Zurbarán o Murillo están a la espera de que la Cajera tenga un ratito.