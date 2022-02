Muere una gran persona

Reviso la última vez que tuve una conversación con él a través del móvil, por escrito ya que no podía hablar desde hace meses, él que tantas veces retransmisitió carnaval. semana santa, fútbol, que tantas noticias dio en la radio y en la televisión. Fue el miércoles pasado. Mantenía el espíritu optimista sobre la evolución de su enfermedad y el ánimo de siempre para alcanzar sus sueños : trabajar en la radio, vivir con Mónica, el amor de su vida, disfrutar de las oportunidades : una procesión, una chirigota, una reunión de amigos, un gol del Cádiz, una visita a Vejer, un paseo por la ciudad que amaba, algún viaje. Siempre animoso, entregado. No habló mal de nadie jamás. Le gustaba su trabajo, siempre una palabra amable con todo el que le paraba por la calle. Hará 15 días le visitamos junto con el obispo Rafael Zornoza a raíz de un chiste que le conté sobre la visita Ad Limina que acababa de tener el Obispo, le dije que se lo contaría a monseñor delante suya, y allá fuimos. Entonces le vi un poco más delgado y apagado que las veces anteriores.Se me ha muerto un amigo entrañable, un confidente, un apoyo, tan distinto de mí que parecía como si completase mi carácter con su ser apacible y bondadoso. Para siempre Juan, irremplazable amigo. Con quien tanto quería.