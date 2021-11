No conocí a Luis Arenal. En los 80 y en los 90 no estaba en el movimiento vecinal, desde luego, viviese donde viviese. Sí conocí a grandes líderes vecinales: Enrique Blanco, Pedro Jiménez, Arturo Prada, Antonio Gallardo, Pepe Lado, Manoli Molina. Si algunos merecen calles , son ellos, desde luego. Aparte de que Luis Arenal la pueda merecer, no digo que no, pero ¿una avenida? Da igual si era la del Príncipe de Asturias, no hay que exagerar. Si no fuera padre de una dirigente del PSOE ¿sería igual todo?