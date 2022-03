Movilizaciones violentas

Pasó con los camioneros que asaltaron un camión en El Puerto, a las bravas, algunos robaron la mercancía. Unos salvajes sobre los que espero que caiga el peso de la ley como ocurrió con los más bestias en las movilizaciones del Metal. Pasó también con los interinos del Ayuntamiento. Por segunda vez asaltaron el Ayuntamiento, alentados quizás porque la primera vez no pasó nada, o porque cuando los policíaslocales lanzaron botes de humo y amenazaron a los concejales no les pasó nada porque el Equipo de Gopbierno no quiso denunciar. Los interinos no tienen razón, simplemente. Quieren ser funcionarios sin pasar ningún proceso opositor en contra de lo que establece la Constitución. Encima les perdieron las formas.