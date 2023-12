Movidas en el PSOE

Esto debe ser como la fábula del escorpión y la rana, al final el escorpión mata a la rana en el medio del río, no lo puede remediar. El PSOE, tantas movidas internas toda la vida, vuelven al lío. Ahora la operación es cambiar a José Pacheco (¿por Cristina Saucedo?) en la subdelegación de Gobierno. El secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, se la tenía jurada desde que Pacheco rechazó encabezar la lista socialista a las municipales a pesar de su insistencia. Aparte de querer colocar a uno (una) de los suyos. También hay movidas para sustituir a Fran González en la Zona Franca, quizás más difícil porque el actual delegado no ha hecho nada que lo justifique, más bien al contrario, despues del éxito de Incubazul y de la operación Navalips, pero ya se sabe que en los partidos hacer una buena gestión no sirve para nada.