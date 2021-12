Mercedes Colombo cesada como delegada de Cultura

La Cajera , amiguita del alma del Chaquetilla, cesa como responsable de Cultura de la Junta pero sigue como delegada de Fomento, no vaya a ser que tuviera que volver a Unicaja, pobrecita. Mucho han tardado. Lo sorprendente fue poner al frente de la Cultura de la Provincia a una ignorante. Conociendo el paño supongo que si han hecho ahora esto es porque tienen que colocar a alguien en esa Delegación, no porque Colombo no estuviera a la altura, que quienes suelen decidir estas cosas tampoco lo están.