No comprendo el motivo por el cual los políticos no hablan en público como lo hacen en privado, si lo hicieran así les podríamos entender todos. Es de carajotes lo de "todos y todas", "vecinos y vecinas" y demás. Nadie habla así en su casa con su familia o con sus amigos, pero lo hacen cuando intervienen en público. Para qué hablar de la jerga, desde las líneas rojas, poner en valor y demás tonterías. El viernes estaba en la SER el concejero de Turismo de la Junta , era difícil entender lo que decía. Para empezar a los países les llama mercados, el lugar donde cada ciudadano va a comprar la verdura o el pescado. Una verdadera estupidez. Hablaba de la carga de Andalucía, supongo que quería decir el número de turistas que llegaban a nuestra región, pero no estoy muy seguro.