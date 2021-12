Desde Méjico, con desdén

Dudo mucho que la nota de prensa atribuida al alcalde la haya hecho él, que ayer estaba todavía en Méjico de camino a Cádiz. No me parece su estilo. En todo caso, la nota de prensa con supuestas declaraciones del alcalde me parece desagradable y fuera de lugar. Vale que la Autoridad Portuaria haya cometido un grave fallo de protocolo al presentar el proyecto del Paseo Pery Junquera. Vale incluso que un proyecto para mil aparcamientos pueda ser discutido porque incentiva el uso del vehículo privado , aunque la idea estaba ya en todos los planes elaborados por los técnicos para esa zona, incluida la propuesta de Teresa Bonilla, redactora del PGOU gaditano. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es recurrir a la edad de Teófila Martínez como si eso fuera un argumento sólido, cuando es solo un comentario inadecuado, grosero e impertinente. Para qué decir de que el alcalde se atribuya a sí mismo el contacto con la realidad, cuando lo que debería es presentar argumentos alternativos.