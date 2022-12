Masturbación a la gaditana. Por Fernando Santiago

Nos hemos acostumbrado a ese tipo de actos en Madrid organizados para que en Cádiz se piense que nuestros cargos públicos se parten el pecho por nosotros, o se dejan la piel (cual ofidios) en esa expresión que tanto gusta a los políticos. Pasa cada año en FRITUR donde van los alcalditos y los concejalitos de la provincia para piensen en sus pueblos respectivos lo que luchan por todos ellos, aunque en la propia feria de turismo no les hacen ni caso. Pasó días pasados en la presentación de la candidatura del carnaval de Cádiz a patrimonio inmaterial de la humanidad, y pasó el martes en la presentación en Madrid de la candidatura de Cádiz al Congreso Internacional de la Lengua Española. Hasta el infinito y más allá. Que dijo Buzz Lightyear . Actos masturbatorios donde políticos gaditanos se dirigen a medios de comunicación gaditanos ante una audiencia formada por gaditanos, algunos de ellos residentes en la Villa y Corte y otros llegados desde la Trimilenaria para la ocasión. No sé si estos actos servirán para algo aparte de decir lo fantásticos que somos, lo maravillosa que es Cádiz a un grupo de gente que ya lo saben y por eso están allí. Un photocall para subir cada uno a sus redes, agrupados por partidos políticos. Un derroche de dinero público sin utilidad aparente, ojalá me equivoque. Lo normal sería que en FRITUR la provincia o los municipios con verdaderos intereses turísticos explicaran las bondades de esta tierra a touroperadores de todo tipo, en lugar de hacerlo a los pobres periodistas llegados desde Cádiz a cubrir los actos donde un tipo de un pueblo feo y minúsculo cuenta lo maravilloso que es su propio pueblo ante gente que vive al lado pero no se acerca a ese pueblo ni muertos. Eso sí, pasan unos días de asueto en Madrid. En el Instituto Cervantes se presentó el carnaval de Cádiz, con el rechazo de Martínez Ares , con el Selu y Las Niñas al cante, delante de un auditorio gaditano. El martes en la Casa de América , ante algo más de 50 personas llegadas de Cádiz o gaditanos residentes en Madrid oyeron de manera reiterada los méritos que tiene la ciudad para albergar el Xº Congreso de la Lengua Española a celebrar en el 2025, dios mediante. Juan Ochoa leyó las décimas que recopiló Téllez cuando se presentó en el pleno la propuesta, Lola Cazalilla y Kichi nos convencieron de lo que ya estamos convencidos, que Cádiz se merece esa designación. El gran David Palomar aburrió a todo el que no le guste el flamenco y Pedripol demostró que de lo que de verdad sabe es de hacer milhojas y canastillas, todo por obra y gracia de las amistades del Equipo de Gobierno. Deberían haber llevado al coro de promotores de Albita y un fin de fiesta con Bienvenido.