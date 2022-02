Martínez Ares en Canal Sur Radio

Antonio Martínez Ares fue entrevistado por Fernando Pérez Cabrales y se hizo un lío tremendo. Aquel que con más vehemencia criticó al alcalde cuando se decidió un cambio de fecha no sabe ahora si saldrá a la callle en febrero porque 14 de sus componentes han tenido COVID. Lo que no dice es que si hubiera habido concurso en febrero ellos se habrían tenido que retirar, luego no parece que la decisión de posponer el concurso haya estado mal tomada, y eso que a mí me la suda. Tampoco sabe si irán al concurso de junio. Un galimatías.