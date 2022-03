Los vecinos de Marianista Cubillo no tienen razón. Es así de sencillo. Pueden reventar un acto o 20, pero no pueden impedir algo tan sencillo como peatonalizar 20 metros de calle porque ellos tienen que dar una vuelta desde sus aparcamientos. Es una reivindicación tan peregrina, tan egoísta, tan reaccionaria que no merecería atención si no fuera porque hacen ruido y algún partido de la oposición les presta atención.