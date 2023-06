Mamarracho integral de Adelante Andalucía

Ya se conoce la candidatura de Cádiz, según El diario. es También Existe, para la burocracia Adelante Andalucía. La candidatura que va a dividir el voto de la izquierda y que puede conseguir que Sumar no tenga diputados por Cádiz. Una cunera de número uno: Pilar González, nacida en Extremadura y residente en Sevilla. Fue secretaria general del Partido Andalucista, el trotskismo tiene sus razones que la razón no entiende. De número dos Teresa Rodríguez, la que iba a abandonar los cargos públicos a los ocho años. Y de número tres el Kichi, el que hace un día presumía ufano de cumplir su palabra e irse de la vida pública a los ocho años. La coherencia dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Pronóstico: no sacará nada. Digo más: en las últimas autonómicas Juan Espadas sacó más votos que Teresa Rodríguez en la ciudad de Cádiz. Volverán a los 700 votos que sacó Teresa cuando se presentó por Izquierda Anticapitalista a la alcaldía de Cádiz en 2011.