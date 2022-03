Malo sería...

Julio escribía muy bien. Esa es la verdad. Sobre todo cuando lo hacía sobre urbanismo, arquitectura o viajes. Ahí lo bordaba. Él me mandaba sus artículos días antes de mandarlos a su periódico porque decía que en mi blog se leían más que en La Voz. Yo respetaba siempre el tiempo del periódico y no los subía hasta que no lo hacía el periódico que lo acogía, así le evitaba problemas.