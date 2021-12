La Mala Rodríguez se pone estupenda

Publica hoy Mara Rodríguez en este periódico un artículo críptico dirigido a no se sabe quien, se supone que al secretario local de su propio partido, el PSOE. Se ve que esta mujer tiene un alto concepto de sí misma, una mujer entregada a la causa del pueblo de Cádiz, luchadora, trabajadora, abnegada y que ejerce un liderazgo femenino, no se sabe muy bien qué quiere decir eso. Yo más bien creo que es un chollo como portavoz de uno de los principales partidos de la oposición. La compraron a cambio de su liberación. El Equipo de Gobierno le permite que juegue con los temas menores hasta que hay que ponerse serio y entonces se llama a la Ejecutiva Local del partido, como ha ocurrido con la moratoria a las viviendas con fines turísticos. Igual Mara todavía tiene que digerir esa desautorización y el hecho de que la renuncia de Irene García la ha dejado sin el escudo de la Ejecutiva Provincial, la pobre. Desde aquí te lo digo, Mara, no uses seudónimos en las redes sociales, que todo se sabe.