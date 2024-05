Vaya por delante que Antonio Maíllo me parece un tipo culto e inteligente. Quizás vaya un poco de sobrao , debe pensar que todos somos tontos y que el único que lee a los clásicos en latín es él, quizás hasta lleva razón. Seguramente vaya a mejorar la política española y a darle algo diferente al coro de Sumar, para cambiar el estilo de teresiana que tiene Yolanda Díaz, cuya luz se apaga poco a poco, y Sumar lo nota.

Me pareció patético lo de la asamblea de IU cantando el Grandola Vila Morena, canción famosa hace 50 años. Podían haber cantado también el Bella Ciaio , alguna de Quilapayún, alguna de cantautores y otras de Los 40 Principales de la Revolución . Sonó todo muy antiguo. Luego no me extraña que en sus actos y reuniones nada más que haya viejos, bastaba con ver la representación gaditana.