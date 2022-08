Machito Gaditano. Por Fernando Santiago

El Machito Ibérico versión Cádiz es el que grita “Vizcaíno dimisión” en la grada del Nuevo Mirandilla porque piensa que deben hacerse fichajes de relumbrón aunque él pague 4 euros por partido , si se cruza con Vizcaíno habla con él como si fueran colegas . En la barra de su bar de siempre, con su café como a él le gusta, rodeado de colegas, imparte doctrina de lo que debe hacer el Presidente del Cádiz para que el equipo se quede en primera. El Machito Gaditano sale cargando en la Vera Cruz, al más rancio estilo tradicional de la ciudad, presume de lo que pesa el paso de la Virgen de la Soledad a pesar de lo cual su cuadrilla lo lleva con el palio dando golpetazos de balcón a balcón, hacen la levantá como si fueran Van Damme y critican el afeminamiento del Ecce Homo o de La Palma. Él por supuesto sale de manigueta. El Machito Gaditano presume de conocer al Kichi desde “El Cielo de Cádiz” o incluso de antes, de cuando era catequista con el padre Araújo. Salió en varias agrupaciones “siempre delante, nunca detrás”, fue jurado en el Falla, va a los foros esos que se ha inventado Lola Cazalilla, alardea de distinguir las voces de cada miembro de la agrupación, de si tal grupo está desafinado, si las chirigotas sevillanas adulteran la tradición , que los cuartetos deben rimar y que los coros de ahora ya no suenan como los de antes. El Machito Gaditano es de chiringuito playero, donde va durante el verano con la familia. Alquila un chalet con piscina para relajarse mientras los niños se bañan o la parienta se ocupa de las cosas de la casa, para luego hacer una barbacoa o una paella, que le sale perfecta. Al Machiito Caditano, como al Ibérico, le encanta presumir de coche, cuanto más grande mejor, cuanta más potencia mejor, que el tamaño sí importa, los colegas tienen que saber que el coche es una cuestión de estatus así que no puede tener cualquier modelo, que para coche pequeño ya le ha comprado uno a la parienta. El Machito Ibérico versión Cádiz también sabe de vinos, de añadas, de retrogusto, del sabor a madera, de lo bien que entra al paladar desde la copa. Adoctrina a los colegas que en La Cepa , en Las Motos y en La Manzanilla tienen el mejor vino, aunque en realidad va poco porque está más tieso que la mojama. Un año cogió a la parienta para hacer un crucero, lo cuenta como si fuera una aventura. Por supuesto está al día de la ciudad, lo sucia que la tiene el Kichi, lo malo que es Pedro Sánchez con el rollo de la corbata, añade . Luego cuando ve al Kichi se deshace en camaradería y palmaditas en la espalda, que nunca se sabe cuándo va a necesitar un favor. Por lo bajini le pide alguna entrada de gañote para el Falla, que pagar por ir al Concurso es para la gente que no es de Cádiz.