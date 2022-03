DE LOS MINUTEROS A MORENATTI. Por Fernando Santiago

El 3 de mayo de 2005 Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de la Prensa de Cádiz organizaron un acto por el Día Internacional de la Libertad de Expresión, para lo que invitaron a la madre de Julio Anguita Parrado, que había muerto en la guerra de Irak cuando iba empotrado en los tropas de los EEUU. Se colaron un grupo de fotógrafos con unos carteles que decían “Yo también soy periodista” porque en la Asociación de la Prensa solo pueden entrar los Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Fue desagradable para la madre del difunto periodista cordobés. Se colocaron con su reivindicación sin que nadie les dijese nada. Por aquella época la APC repartía por Navidad un jamón. Como ya no hay dinero para el regalo ha decaído el interés. Siempre me llamó la atención la obsesión de algunos por llamarse fotoperiodstas cuando fotógrafo es una profesión maravillosa, lo demuestra cada día desde Kev el jerezano Emilio Morenatti. Hay que comprender las debilidades humanas. Hace unas semanas Pablo Juliá ingresó en la Academia Provincial de Bellas Artes, el elogio (eso que los finos llaman “laudatio”) lo hico Joaquín Hernández Kiki. Apenas alguno de los que se manifestaron aquel día hicieron acto de presencia para mostrar su apoyo al gran fotógrafo de El País que fue también profesor de la Facultad de Periodismo de Sevilla, lo mismo podríamos decir del día que Pablo Juliá inauguró su exposición “Otros tiempos”, una retrospectiva de su obra. De la misma forma publicó recientemente Rafael Garófano, el mayor especialista sobre la fotografía en Cádiz, un artículo sobre Enrique García Movellán, padre de Angelito y el primer fotógrafo de la agencia EFE en la provincia. Recientemente se ha publicado un libro, a 29 eurazos, con los fondos donados por Garófano al Archivo Provincial sobre Duke, famoso fotógrafo con estudio en la plaza Mina donde muchos gaditanos de hace 50 ó 60 años fuimos a que nos hicieran las fotos de rigor. Habría que recordar a Juman, Bernet, Reymundo, Dubois, Segundo y Rosita y tantos otros . Tampoco habría que olvidar a los minuteros, aquellos esforzados fotógrafos que en las plazas de las ciudades, con una caja , hacían fotos en caballito o sin él, a parejas, soldados y marineros, a aquellos que querían inmortalizar un momento de sus vidas. Dicen que 2.500 millones de personas tienen una cámara en sus móviles, se ha calculado que se han hecho 400 billones de fotos digitales desde que irrumpió esta tecnología. Pero nada como aquellas fotos antiguas donde la gente posaba el día de su boda, quizás pensaban que era la única vez que podrían tener una foto y se arreglaban para la ocasión. No está de más recordar a los clásicos.