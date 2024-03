Miguel Ángel Rodríguez es un personaje repugnante, un vividor, un chulo que se ampara en el poder que le dan otros para amenazar a todo el que no le sigue el juego. empezó la semana con una amenaza grave a El Diario.es y a una de sus periodistas y no contento con eso se puso a propagar mentiras sobre periodistas de El País que hacían su trabajo, con nombres y fotos incluidas, coronado por el bocazas paniaguado de Ayuso Federico Jiménez Losantos que llamó a ejercer la violencia contra esos periodistas. Escenas propias de una dictadura putinesca o bolivariana, que tanto da. En cualquier país democrático no hubiera dura un jefe de gabinete de una presidenta regional ni 5´después de algo así. Y no existiría alguien como FJL.