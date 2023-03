Luis García Montero sobre Periodismo con Ñ .

Y los periodistas lo saben. Un problema grave en las sociedades democráticas que queda claro cada vez que un grupo de periodistas se reúne para conversar sobre el estado de su profesión . Así lo he comprobado una vez más al asistir a las Jornadas sobre periodismo en español que ha organizado la Asociación de la Prensa de Cádiz con motivo de la celebración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española.

Cuando el Instituto Cervantes convocó en 1997, en Zacatecas, el I Congreso de la Lengua, el debate se centró en el español y los medios de comunicación. Leyendo las actas, uno comprueba que entonces se denunciaban los recortes dictatoriales a la libertad de expresión, pero no preocupaba mucho la pérdida de la dignidad del periodismo en las democracias. Y esa es hoy la cuestión más inquietante. La democracia no depende sólo de poder decir lo que se piensa. Resulta necesario poder pensar lo que se dice, y cuando los periodistas más serios y experimentados piensan en el periodismo se preocupan no sólo por la libertad, sino por la dignidad de la expresión y la información.